funaro dichiara guerra agli affitti brevi ma il comune li fa con montedomini

Notizia in breve

Sara Funaro ha annunciato azioni contro gli affitti brevi, mentre il Comune permette questa attività presso Montedomini. La sindaca ha dichiarato guerra agli affitti temporanei, ma l’amministrazione autorizza le strutture nelle strutture storiche. Nessuna comunicazione ufficiale o restrizione è stata annunciata, nonostante le dichiarazioni di contrasto. La questione riguarda le politiche sulla gestione degli affitti turistici e le autorizzazioni rilasciate dal Comune.