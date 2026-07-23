Funaro dichiara guerra agli affitti brevi ma il Comune li fa con Montedomini
Sara Funaro ha annunciato azioni contro gli affitti brevi, mentre il Comune permette questa attività presso Montedomini. La sindaca ha dichiarato guerra agli affitti temporanei, ma l’amministrazione autorizza le strutture nelle strutture storiche. Nessuna comunicazione ufficiale o restrizione è stata annunciata, nonostante le dichiarazioni di contrasto. La questione riguarda le politiche sulla gestione degli affitti turistici e le autorizzazioni rilasciate dal Comune.
Sara Funaro, l’unica sindaca d’Italia, di una città d’arte come Firenze, che ce l’ha a morte con i turisti. Ha dell’incredibile il fatto che Funaro, a maggio, avesse deciso di estendere le nuove limitazioni su chi affitta le proprie case ai turisti, non solo al centro storico ma anche alla periferia (caso unico in Italia), sulla base dei risultati di una ricerca dell’università La Sapienza di Roma, salvo poi dare il via libera agli affitti turistici brevi per gli immobili di Montedomini, un’azienda di servizi alla persona, controllata proprio dal Comune.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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