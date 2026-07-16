Firenze affitti brevi in una proprietà pubblica | il caso Montedomini scuote il Comune

In via Guelfa, una proprietà pubblica dell’Asp di Montedomini ospita ora due annunci di affitti brevi su piattaforme come Airbnb. Questi appartamenti sono stati assegnati tramite un bando per locazioni a uso abitativo, conclusosi nell’estate 2025, dopo il blocco delle locazioni turistiche deciso dal Comune nel centro storico. La presenza delle inserzioni ha suscitato reazioni da parte dell’amministrazione locale, che ha avviato verifiche sulle modalità di assegnazione e sulla conformità delle locazioni alle normative vigenti.

In via Guelfa, in una proprietà dell’Asp di Montedomini, quindi pubblica, sono spuntati due airbnb. Per di più grazie a un bando per affittare gli appartamenti «a uso abitativo», che si è concluso nell’estate 2025 e quindi dopo il blocco imposto da Palazzo Vecchio alle locazioni turistiche nel centro storico. È la clamorosa scoperta fatta dal comitato Salviamo Firenze, grazie a una segnalazione del vicinato: al civico 81 di via Guelfa è spuntata negli scorsi mesi l’insegna «Guelfa Palace 81» con tanto di Codice identificativo nazionale (ripetuto due volte, ma sempre lo stesso) riferito alla società «Guelfa 1» e, subito sotto, un citofono con telecamera e tastierino elettronico. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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