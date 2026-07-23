Nel pomeriggio di oggi nel quartiere Centocelle di Roma si sono verificati disagi a causa di fumo proveniente da un tombino. Sono state chiuse temporaneamente tre strade e sospesa l’alimentazione elettrica nell’area interessata. La situazione è stata gestita con controlli tecnici per verificare le cause dell’incidente. Nessun ferito è stato segnalato. La circolazione stradale è rimasta bloccata in alcune vie fino al ripristino delle condizioni.

Disagi nel pomeriggio di oggi nel quartiere Centocelle, a Roma, dove la fuoriuscita di fumo da un tombino ha reso necessaria la chiusura temporanea di tre strade e l’interruzione dell’alimentazione elettrica nella zona interessata. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni di alcuni residenti al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per individuare l’origine del fumo e mettere in sicurezza l’area. Le chiusure al traffico riguardano via dei Faggi, via dei Noci e via dei Castani, dove i pompieri stanno effettuando un’ispezione per accertare cosa abbia provocato il principio di combustione sotto il tombino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fumo da un tombino a Centocelle, tre strade chiuse e corrente sospesa per i controlli

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