Giro d' Italia 2026 a Roma | strade chiuse bus deviati e auto da rimuovere già da venerdì

Da venerdì, le strade di Roma saranno chiuse e i mezzi pubblici deviati in vista della conclusione del Giro d’Italia 2026 domenica 31 maggio. La corsa attraverserà l’Eur, il litorale di Ostia e arriverà al Circo Massimo, dove si svolgerà la tappa finale. Auto da rimuovere e restrizioni alla circolazione interesseranno diverse zone della città fino a fine evento. La manifestazione coinvolge anche la chiusura di alcune arterie principali.

Domenica 31 maggio a Roma si concluderà la 109esima edizione del Giro d’Italia, con la maglia rosa che passerà per l’Eur, sul litorale di Ostia per poi tagliare il traguardo al Circo Massimo. Per l’importante e grande evento sportivo sono previste chiusure stradali in città già a partire dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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