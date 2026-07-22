Nettuno tre spettacoli musicali in piazza Battisti | strade chiuse e divieti di sosta

Il 24, 29 e 30 luglio alle 21.30, in piazza Cesare Battisti si terranno tre spettacoli musicali. Per permettere l’allestimento dei palchi e la sicurezza, sono stati disposti divieti di sosta, chiusure di strade e deviazioni.

Nettuno, 22 luglio 2026 – Tre spettacoli musicali animeranno piazza Cesare Battisti nelle serate del 24, 29 e 30 luglio, con inizio alle 21.30. Per consentire l’allestimento dei palchi e garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi, il Comune ha disposto una serie di divieti di sosta, chiusure stradali e deviazioni. Scattano le chiusure. Le prime limitazioni scatteranno alle 12 di giovedì 23 luglio e resteranno in vigore fino alle 13 di sabato 25. Saranno poi ripristinate dalle 12 del 28 luglio alle 13 del 31 luglio. In queste fasce orarie sarà vietata la sosta, con rimozione dei veicoli, in piazza Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Birago e via Matteotti e davanti al Monumento ai Caduti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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