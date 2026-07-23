Fumo da un tombino a Centocelle chiuse tre strade e tolta la corrente | accertamenti in corso
A Centocelle, si sono verificati fumi che uscivano da un tombino, portando alla chiusura di via dei Faggi, via dei Noci e via dei Castani. Le autorità hanno spento l’elettricità nelle zone interessate e stanno conducendo accertamenti sul luogo. Vigili del fuoco e polizia locale sono presenti per gestire la situazione e verificare le cause del fumo.
Vigili del fuoco e polizia locale sono impegnati a Centocelle per del fumo che fuoriesce da un tombino. Chiuse via dei Faggi, via dei Noci e via dei Castani. Areti ha tolto la corrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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