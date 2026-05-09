Lavori e strade chiuse a Torino | cosa cambia in via Tripoli corso Moncalieri e piazza Baldissera

Da torinotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio a Torino, alcune vie e corsi saranno chiusi al traffico per lavori di manutenzione. In particolare, le chiusure riguarderanno via Tripoli, corso Moncalieri e piazza Baldissera, con modifiche alla viabilità previste in questi giorni. La segnaletica sarà adeguata per informare gli automobilisti delle variazioni temporanee. I lavori sono programmati per permettere interventi di riparazione e manutenzione delle strade.

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Tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio a Torino alcuni tratti di vie e corsi saranno chiusi al traffico per consentire interventi di manutenzione stradale. In particolare verranno aperti nuovi cantieri in via Tripoli e corso Moncalieri mentre verrà chiusa per mezza giornata una parte di piazza.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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