Fumata nera europea sulle sanzioni a Mosca | ora è corsa per l’intesa

Notizia in breve

A Bruxelles si cerca di concludere un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con negoziati tecnici ancora in corso. La scadenza è fissata per oggi, ma non è stato ancora raggiunto un accordo. Uno dei punti principali rimane il problema di Atene, che si oppone alle restrizioni sul gas liquido russo. La situazione resta aperta e in evoluzione.