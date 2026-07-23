Fumata nera europea sulle sanzioni a Mosca | ora è corsa per l’intesa

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bruxelles si cerca di concludere un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con negoziati tecnici ancora in corso. La scadenza è fissata per oggi, ma non è stato ancora raggiunto un accordo. Uno dei punti principali rimane il problema di Atene, che si oppone alle restrizioni sul gas liquido russo. La situazione resta aperta e in evoluzione.

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A Bruxelles il nuovo pacchetto di misure deve arrivare entro oggi, in corso i negoziati tecnici. Il nodo di Atene sul gas liquido russo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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