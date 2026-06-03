Dopo settimane di trattative, è arrivata una conferma definitiva: il trasferimento di Vlahovic dalla Juventus non si concretizzerà. Le parti non hanno raggiunto un accordo economico, e il calciatore lascerà il club senza un indennizzo, a parametro zero. La fumata nera segna la fine delle trattative, e Vlahovic non sarà più un giocatore della squadra.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, è addio: fumata nera definitiva. Non c’è intesa economica

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VLAHOVIC-JUVE, FUMATA NERA: E ADESSO SI COMPLICA ANCHE ALISSON

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