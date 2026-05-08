A Roma non si è trovata ancora una soluzione definitiva per l’acquisto della Ternana Calcio. Nonostante ci siano ancora due o tre possibili acquirenti, le difficoltà legate ai debiti del club ostacolano le trattative. La situazione finanziaria del team continua a rappresentare un ostacolo importante, rendendo incerto il futuro dell’operazione di cessione. La trattativa si svolge senza indicazioni chiare sull’esito finale.

Si naviga a vista. Ci sarebbero due, forse tre soggetti imprenditoriali ancora interessati a rilevare il ramo sportivo della Ternana Calcio, ma la pesante situazione debitoria del club continua a rappresentare una sorta di muro complicato da scavalcare. Anche la giornata di ieri, che si era aperta con un moderato ottimismo, non ha portato l’auspicata accelerazione. Si è infatti concluso con un sostanziale nulla di fatto l’incontro svolto a Roma tra un imprenditore italiano residente in Svizzera, l’advisor, Giuseppe Mangiarano direttore generale della Ternana (oltre che amministratore unico di Stadium SpA) e Stefano Bandecchi in qualità di sindaco di Terni e di imprenditore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, fumata nera a Roma per l’acquisto. I debiti pesano (molto) sulle trattative

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