Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro, dopo essere stato ricoverato nelle ultime ore. Al momento, sono in corso accertamenti sanitari e un’indagine della magistratura. Quattro altri bambini sono stati ricoverati nello stesso ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla possibile correlazione tra i casi, poiché i piccoli frequentavano lo stesso asilo. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dei ricoveri e del decesso.

Un bambino di 18 mesi è morto dopo essere stato ricoverato all’ ospedale di Catanzaro. La vicenda, avvenuta nelle ultime ore, è ora al centro degli accertamenti sanitari e di un’indagine della magistratura. L’attenzione si concentra anche su altri quattro piccoli, tutti iscritti allo stesso asilo di Tropea frequentato dal bambino deceduto, che hanno manifestato sintomi simili e sono stati portati in ospedale. Al momento non è stata accertata alcuna correlazione tra i diversi casi. Morte del bambino a Catanzaro e ricoveri nell’asilo di Tropea. Il bambino, di un anno e mezzo, era stato accompagnato in ospedale in seguito a un malore. Nonostante le cure ricevute, è deceduto nel nosocomio di Catanzaro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Frequentano lo stesso asilo!”. Bimbo muore in ospedale, altri 4 ricoverati: orrore in Italia

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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