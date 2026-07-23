Frequentano lo stesso asilo! Bimbo muore in ospedale altri 4 ricoverati | orrore in Italia
Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro, dopo essere stato ricoverato nelle ultime ore. Al momento, sono in corso accertamenti sanitari e un’indagine della magistratura. Quattro altri bambini sono stati ricoverati nello stesso ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla possibile correlazione tra i casi, poiché i piccoli frequentavano lo stesso asilo. Sono in corso verifiche per chiarire le cause dei ricoveri e del decesso.
Un bambino di 18 mesi è morto dopo essere stato ricoverato all’ ospedale di Catanzaro. La vicenda, avvenuta nelle ultime ore, è ora al centro degli accertamenti sanitari e di un’indagine della magistratura. L’attenzione si concentra anche su altri quattro piccoli, tutti iscritti allo stesso asilo di Tropea frequentato dal bambino deceduto, che hanno manifestato sintomi simili e sono stati portati in ospedale. Al momento non è stata accertata alcuna correlazione tra i diversi casi. Morte del bambino a Catanzaro e ricoveri nell’asilo di Tropea. Il bambino, di un anno e mezzo, era stato accompagnato in ospedale in seguito a un malore. Nonostante le cure ricevute, è deceduto nel nosocomio di Catanzaro. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati
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Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, in Calabria, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, fors facebook
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