Fabio Mini eletto nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia

Fabio Mini è stato eletto nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Pisa al termine del congresso locale. La riunione aveva il compito di rinnovare gli organismi dirigenti e di stabilire la guida del partito per i prossimi anni.

PISA – Nuovo corso per la federazione provinciale di Fratelli d’Italia a Pisa. Fabio Mini è il nuovo presidente provinciale del partito, eletto al termine del congresso provinciale chiamato a rinnovare i propri organismi dirigenti e a definire la guida della federazione per i prossimi anni. Mini, primo cittadino di Castelfranco di Sotto, assume la guida del partito provinciale con l’obiettivo di rafforzarne il radicamento sul territorio, consolidare il rapporto con gli amministratori locali e coordinare l’attività politica nei comuni della provincia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso delle assise congressuali è stata ribadita l’importanza di una presenza sempre più capillare del partito di Giorgia Meloni sul territorio, valorizzando il lavoro dei circoli, degli iscritti e degli amministratori locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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