In Francia, circa 20.000 persone sono state evacuate da città e località turistiche lungo la costa atlantica a causa di un incendio che ha interessato una foresta vicino a Lège Cap-Ferret, a sud-ovest di Bordeaux. L’incendio si è esteso su oltre 2 chilometri quadrati, coinvolgendo aree vicino al bacino di Arcachon. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di residenti e turisti nelle zone circostanti.

Sono salite a circa 20mila le persone evacuate in Francia da città e località turistiche lungo la costa atlantica. Un incendio in una foresta vicino alla città di Lège Cap-Ferret, a sud-ovest di Bordeaux, vicino al bacino di Arcachon, si è esteso su oltre 2.400 ettari. Non si hanno notizie di feriti. La prefetta della regione della Gironda, Sophie Brocas, ha dichiarato che sono stati dispiegati circa 700 vigili del fuoco, comprese squadre giunte dalla regione di Parigi. L’incendio si è avvicinato a 300 metri dalle prime abitazioni di Lège e nella zona sono in azione anche aerei antincendio. “Le condizioni meteorologiche rimangono sfavorevoli, con una direzione del vento avversa e raffiche irregolari”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, 20mila persone evacuate per un incendio nella Gironda

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Francia combate un gran incendio cerca de París

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