Durante l’estate italiana, Francesca Scorsese ha condiviso su Instagram un carosello di foto che mostrano un viaggio ad Ancona. La ragazza, figlia di un noto regista, si trova in compagnia di alcune amiche e ha documentato il suo soggiorno con immagini di momenti spensierati. Le foto ritraggono scorci della città, pasti e attività di gruppo, senza commenti aggiuntivi o didascalie.

Un road trip fuori dagli schemi e dai classici luoghi di villeggiatura per celebrity, la figlia di Martin Scorsese e Helen Morris ha pubblicato via Instagram un carousel di recp dei suoi giorni ad Ancona, in compagnia di alcune amiche. Un tuffo nel mare di Portonovo, il relax allo stabilimento di Spiaggia Bonetti. Poi ancora, il tramonto su un campo di girasoli, un cono di gelato artigianale gustato insieme alle amiche per le stradine del centro storico, le avventure tra salite e discese dell'entroterra, il costume che si asciuga al sole e una foto di gruppo prima di cena, con le guance arrossate e un sorriso ampio. Nell'ultima slide, Francesca Scorsese fa una faccia buffa mentre gusta un carpaccio di pesce, mostrando tutta la sua autoironia e genuinità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Scorsese nel pieno della sua estate italiana è la It girl che ci piace

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Francesca Scorsese on when she realized her dad was famous

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