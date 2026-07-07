Sul red carpet di Londra, l'attrice ha sfoggiato un abito celeste haute couture che mette in risalto il pancione, avvolto da una grande rosa di organza. La scena cattura l’attenzione di fotografi e pubblico, evidenziando la sua gravidanza. La sua presenza ha attirato molti sguardi, con un sorriso sereno e uno stile elegante e naturale. L’evento si è concluso con numerosi scatti e commenti positivi.

S pesso si dice che le donne in gravidanza sono più belle e luminose. La scienza chiama questo fenomeno pregnancy glow (lucentezza della gravidanza). Ed ecco Anne Hathaway nel pieno della sua. Dopo i l rosso Ashlyn, il bianco Blumarine e il navy Bruno Cucinelli, l’attrice ha alzato l’asticella ancora una volta. Per la premiere mondiale di The Odyssey all’ Odeon Luxe Leicester Square di Londra, l’attrice ha scelto un look azzurro Dior che ha avvolto dolcemente il pancione e tutte le sue forme, rendendola eterea. Il dettaglio che ha fatto impazzire tutti? Una grande rosa di organza sul davanti. Romantica, teatrale, inaspettata. Anne Hathaway partecipa alla prima mondiale di “The Odyssey” all’Odeon Luxe di Leicester Square a Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice è nel pieno della sua "pregnancy glow". Sul red carpet di Londra incanta con un abito celeste haute couture e una grande rosa di organza che avvolge il pancione

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