Beppe Marotta ha commentato l’interesse della stampa verso la palestra, definendola “piace a tutti” e sottolineando che piace anche a loro. Ha aggiunto che loro hanno sempre creduto nell’anima italiana. La palestra è stata spesso collegata all’Inter, e l’amministratore delegato ha confermato il forte interesse attorno alla questione senza entrare in dettagli specifici.

di Stefano Cori Palestra è stato accostato con insistenza all’Inter, dell’esterno azzurro ha parlato Beppe Marotta a La Gazzetta dello Sport. Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha risposto anche alla domanda relativa a Marco Palestra. Nome accostato ripetutamente ai nerazzurri per sostituire Denzel Dumfries. Queste le sue parole: PALESTRA PIACE – «Palestra piace a tutti. Certo piace anche a noi che abbiamo sempre creduto nell’anima italiana della nostra squadra». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER L’IMPORTANZA DEGLI ITALIANI «Gli italiani garantiscono l’identità e un legame diretto con il passato illustre di una squadra leggendaria come l’Inter, che ha un palmares ricco di vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra, Marotta: «Piace a tutti. Certo piace anche a noi che abbiamo sempre creduto nell’anima italiana»

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