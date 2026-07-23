Fotovoltaico cosa cambia dopo lo stop della Corte Costituzionale | gli impianti ammessi

La Corte Costituzionale ha confermato il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra su alcune aree agricole. Questa decisione riguarda specifici territori dove l'installazione di pannelli solari è vietata, mantenendo le restrizioni già in vigore. La sentenza riguarda le norme che regolano l’uso delle terre agricole per progetti di energia rinnovabile. La conferma del divieto si applica alle installazioni su terreni soggetti a limitazioni specifiche.

La Corte Costituzionale ha confermato il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra su determinate aree agricole. Rifacendosi a quanto previsto dal decreto Agricoltura, infatti, i giudici hanno ribadito che gli obiettivi di transizione energetica in Italia, in linea con quelli Ue, devono essere raggiunti garantendo comunque un equilibrio maggiore tra produzione di energia rinnovabile e tutela del territorio. Perché la Corte Costituzionale ha confermato lo stop al fotovoltaico a terra. La pronuncia rappresenta un passaggio importante per il futuro delle energie rinnovabili nel nostro Paese, perché mette nero su bianco che la crescita del fotovoltaico non può avvenire a discapito della produzione alimentare e del consumo di suolo agricolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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