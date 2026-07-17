Fotovoltaico colpo al Green deal | la Corte costituzionale dà ragione al governo | Limitare l’uso della terra non è illegittimo
La Corte costituzionale ha stabilito che le restrizioni sull’uso della terra per impianti fotovoltaici sono legittime e conformi al diritto europeo. La sentenza conferma che limitare l’occupazione del suolo per favorire le energie rinnovabili non viola le norme vigenti. La decisione riguarda le misure adottate dal governo per contenere l’espansione di impianti solari su terreni agricoli. La pronuncia è stata pubblicata dopo un ricorso presentato da alcune autorità locali.
La Consulta dà ragione al governo sul fotovoltaico. La Corte costituzionale in una sentenza ha ritenuto del tutto legittima e non in difformità con il diritto europeo, la scelta del governo di limitare l’uso della terra da coltivare in favore dell’energia alternativa, confermando il buon operato dell’esecutivo. La soddisfazione di Lollobrigida. “ Dicevano che avevamo torto, che dovevamo arrenderci all’idea che le nostre campagne, il nostro territorio scolpito dal lavoro quotidiano dei nostri agricoltori avrebbe dovuto essere sacrificato sull’altare dell’ideologia green. Oggi invece la Corte costituzionale ci da ragione. Per i giudici dire... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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