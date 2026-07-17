Fotovoltaico colpo al Green deal | la Corte costituzionale dà ragione al governo | Limitare l’uso della terra non è illegittimo

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha stabilito che le restrizioni sull’uso della terra per impianti fotovoltaici sono legittime e conformi al diritto europeo. La sentenza conferma che limitare l’occupazione del suolo per favorire le energie rinnovabili non viola le norme vigenti. La decisione riguarda le misure adottate dal governo per contenere l’espansione di impianti solari su terreni agricoli. La pronuncia è stata pubblicata dopo un ricorso presentato da alcune autorità locali.