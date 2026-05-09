La Corte Costituzionale ha recentemente respinto un provvedimento della Regione che riguardava il salario minimo negli appalti pubblici. Con la sentenza 602026, la Corte ha stabilito che la normativa regionale non può stabilire criteri minimi per gli stipendi nei contratti pubblici, affermando che tale competenza spetta allo Stato. La decisione riguarda il delicato equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le regole di gara nelle procedure di affidamento pubblico.

Chi decide davvero sugli stipendi negli appalti? La Corte Costituzionale con la sentenza 602026, è intervenuta sul delicato tema del rapporto tra tutela dei lavoratori e concorrenza nelle gare pubbliche. Sono in gioco i poteri dello Stato e possibili situazioni di conflitto e contrapposizione tra istituzioni. Al centro della decisione è la legge 302025 della Regione Toscana, che introduceva un criterio premiale nei bandi di gara. Proprio questo criterio è finito al centro di una questione di legittimità costituzionale, che la Consulta ha risolto in modo chiaro e rigoroso. Vediamo allora che cosa è successo e perché, con una pronuncia di chiaro impatto per enti pubblici ed imprese, è stata bocciata la scelta politica contenuta nelle regole regionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stop al salario minimo, la Corte Costituzionale boccia la Regione: il caso

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