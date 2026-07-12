Le autorità hanno effettuato perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani tra i 20 e i 26 anni, sospettati di aver diffuso propaganda neonazista su Telegram. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi e computer. Le indagini riguardano accuse di propaganda e incitamento alla discriminazione razziale, etnica e religiosa tramite piattaforme online.

La Polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età compresa fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessi attraverso la rete. Dalle analisi delle chat, gli investigatori hanno accertato che i tre, dichiaratamente appartenenti all’ideologia eversiva neofascista della “ Terza Posizione ”, nelle conversazioni manifestavano propositi violenti da attuarsi anche con l’uso di armi. Operavano utilizzando piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all’antisemitismo e alla difesa dell’identità nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - Propaganda neonazista su Telegram, tre perquisizioni a Roma, Savona e Caserta: sequestrate armi e pc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Propaganda suprematista e antisemita: perquisizioni della polizia, tre indagati

Roma: sequestrate armi tra cui un fucile d’assalto, esplosivi e oltre 8 chili droga, un arrestoLe forze di polizia di Roma hanno sequestrato armi, tra cui un fucile d’assalto, esplosivi e oltre 8 chili di droga durante un controllo su un’auto...

Propaganda suprematista sui social, perquisite le case di tre giovani: uno è di SavonaSi tratterebbe di tre affiliati alla Werwolf Division, un’organizzazione terroristica suprematista e neonazista attiva principalmente su Telegram, nota per fare proselitismo e radicalizzare giovanissi ... primocanale.it

Minore arrestato per propaganda neonazista e terrorismo in AbruzzoPropaganda suprematista e materiale per la costruzione di armi con stampanti 3D: per questo un diciassettenne residente a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) è stato arrestato dalla polizia e collocato ... ansa.it