Il 21 luglio 2026, una delegazione di UpStories è stata ricevuta dal direttore del Giffoni Film Festival. La visita si è svolta durante il festival, con il team che ha incontrato i responsabili dell’evento. La delegazione proveniva da Caiazzo e ha partecipato a incontri e attività legate alla promozione del cinema e della cultura giovanile. La visita è stata documentata con fotografie, tra cui una immagine che mostra l’accoglienza ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro – Nella giornata del 21 luglio 2026 una delegazione del team UpStories, un’organizzazione nata con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile nel nostro territorio attraverso attività culturali e di partecipazione attiva, è stata in visita al Giffoni Film Festival su invito del suo fondatore e direttore, Claudio Gubitosi. Questo non è stato il primo incontro con Gubitosi per le giovani e i giovani di UpStories, che lo avevano invitato al loro Festival, tenutosi nel mese di maggio nella città di Caiazzo, per raccontare la sua esperienza col Giffoni, manifestazione dedicata a ragazze e ragazzi, e la necessità di offrire loro un luogo di ascolto e di confronto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Da Caiazzo al Giffoni Film Festival: Upstories accolta dal direttore Gubitosi

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