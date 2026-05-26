Giffoni Film Festival sequestrati i conti al patron Gubitosi | Affidamenti irregolari all’associazione della moglie
Martedì mattina sono stati sequestrati i conti del patron del Giffoni Film Festival. L’azione si è resa necessaria a causa di presunte irregolarità negli affidamenti effettuati all’associazione della moglie. Questa decisione si aggiunge a un precedente episodio di ottobre 2024. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le transazioni e le responsabilità legate alla gestione finanziaria dell’evento.
La nuova tegola contabile sul Giffoni Film Festival, dopo quella dell’ottobre 2024, piomba nella mattinata di martedì. La Finanza di Napoli ha notificato un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 478mila euro per le edizioni che vanno dal 2016 al 2024. Contiene l’accusa che i contributi pubblici del Festival siano stati elargiti all’associazione della moglie del patron, Claudio Gubitosi, con una sola dipendente, la figlia, attraverso procedure non conformi alle norme. Ed è scattato il sequestro dei conti correnti riferibili all’Ente Autonomo Giffoni Experience (organizzatore del Festival), a Gubitosi ed a un funzionario, il responsabile unico del procedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Giffoni Film Festival, fondi dirottati sull'associazione della moglie del direttore artistico
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