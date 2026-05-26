Giffoni Film Festival sequestrati i conti al patron Gubitosi | Affidamenti irregolari all’associazione della moglie

Notizia in breve

Martedì mattina sono stati sequestrati i conti del patron del Giffoni Film Festival. L’azione si è resa necessaria a causa di presunte irregolarità negli affidamenti effettuati all’associazione della moglie. Questa decisione si aggiunge a un precedente episodio di ottobre 2024. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le transazioni e le responsabilità legate alla gestione finanziaria dell’evento.