Nel comune di Pistoia, è stato completato un intervento rapido nel fosso di Ponzano, con la pulizia dell’alveo e la riparazione delle sponde. I lavori sono durati poche ore e si sono conclusi prima di un vertice sulla sicurezza idraulica e la difesa del suolo che ha coinvolto Regione, amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica.

PISTOIA Si è concluso un piccolo ma significativo cantiere nel comune di Pistoia, proprio a poche ore dall’importante vertice strategico sulla sicurezza idraulica e la difesa del suolo che ha visto confrontarsi Regione Toscana, amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica. L’intervento ha risolto una criticità emersa lo scorso 2 giugno a San Felice, lungo la via Modenese sul Fosso Casello di Ponzano, a seguito di una forte ondata di maltempo. In accordo con l’Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica ha eseguito un intervento di rimozione del materiale ghiaioso accumulatosi nell’alveo del Fosso sia manualmente che mediante l’impiego di un mini-escavatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fosso di Ponzano, cantiere lampo. Ripulito l’alveo e riparate le sponde

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