Cantiere fermo sull’Alveo Comune Nocerino Rio Sguazzatorio Ciullo FI | Serve chiarezza non annunci
Un cantiere lungo l’Alveo Comune Nocerino, situato nel Rio Sguazzatorio, si trova attualmente fermo. Il consigliere di Forza Italia ha richiesto maggiore chiarezza sulla situazione, sottolineando come ci siano divergenze tra le comunicazioni ufficiali e quanto osservato durante i sopralluoghi. La questione riguarda lo stato dei lavori e le dichiarazioni rilasciate dalle autorità, che sembrano non corrispondere alla realtà rilevata sul campo.
Il consigliere di Forza Italia Salvatore Ciullo interviene sullo stato dei lavori lungo l’Alveo Comune Nocerino, segnalando incongruenze tra le dichiarazioni istituzionali e quanto riscontrato sul campo.“La dichiarazione dell’assessore regionale Pecoraro appare difficile da conciliare con quanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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