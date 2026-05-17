Cantiere fermo sull’Alveo Comune Nocerino Rio Sguazzatorio Ciullo FI | Serve chiarezza non annunci

Un cantiere lungo l’Alveo Comune Nocerino, situato nel Rio Sguazzatorio, si trova attualmente fermo. Il consigliere di Forza Italia ha richiesto maggiore chiarezza sulla situazione, sottolineando come ci siano divergenze tra le comunicazioni ufficiali e quanto osservato durante i sopralluoghi. La questione riguarda lo stato dei lavori e le dichiarazioni rilasciate dalle autorità, che sembrano non corrispondere alla realtà rilevata sul campo.

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