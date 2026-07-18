Formula 1 capolavoro di Kimi Antonelli | pole position nel GP del Belgio a Spa

Da gazzettadelsud.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 disputato a Spa-Francorchamps. Durante le qualifiche, ha stabilito il miglior tempo, assicurandosi la prima posizione in griglia di partenza. La sessione si è conclusa con Antonelli davanti a tutti gli altri piloti. Non sono stati riportati dettagli sui tempi specifici o sulle posizioni successive.

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Capolavoro di Kimi Antonelli, che partirà dalla pole position nel GP del Belgio di Formula 1, grazie al miglior tempo ottenuto al termine delle qualifiche a Spa-Francorchamps. Il leader del Mondiale si è dimostrato particolarmente a proprio agio sull'impegnativo e velocissimo circuito nelle Ardenne, il più lungo della stagione: dopo essere già stato il più veloce sia nella seconda che nella terza sessione delle libere, ha dominato tutte e tre le qualifiche, chiudendo con un giro in 1'44"361. Antonelli davanti a Verstappen Il pilota bolognese della Mercedes - alla sesta pole in carriera, ottenute tutte quest’anno - ha preceduto di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull), abile a sfruttare la scia del compagno di squadra Isack Hadjar per ottenere una insperata prima fila. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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