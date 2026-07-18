Formula 1 Gp Belgio 2026 | Antonelli in pole position

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha completato le qualifiche con il tempo di 1’44”361, risultando il più rapido. Dietro di lui si è classificato Max Verstappen, pilota della Red Bull. Antonelli è attualmente in testa alla classifica mondiale.

Kimi Antonelli ha conquistato la pole del Gp del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, con il tempo di 1’44?361 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Lando Norris con la McLaren ma il pilota inglese perde 10 posizioni per la penalità da scontare per l’utilizzo della quarta centralina. Per il pilota bolognese si tratta della sesta pole in carriera. Il ferrarista Charles Leclerc è quinto ma con la penalità di Norris scatterà in seconda fila. L’altra rossa di Hamilton, sesto, scatterà quinto in griglia, dopo aver rischiato di non poter fare le prove ufficiali a causa dell’ incidente nelle libere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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F1, GP Belgio: Kimi Antonelli in pole position a Spa

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