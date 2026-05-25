Il nuovo SUV ibrido plug-in di Geely, Starray EM-i, ha un prezzo di 34.900 euro e si rivolge al mercato europeo. La vettura integra tecnologie Volvo, tra cui un sistema ibrido avanzato e componenti di sicurezza. La produzione avviene in Europa, con un motore elettrico e un motore a combustione che condividono componenti sviluppate con Volvo. La vettura è disponibile con un'autonomia in modalità elettrica di circa 50 km.

? Punti chiave Come può un SUV cinese sfidare i marchi europei a 34.900 euro?. Quali tecnologie Volvo ha integrato Geely per questo nuovo sistema ibrido?. Perché la velocità massima è limitata a soli 170 kmh?. Come garantisce il sistema EM-i fino a 90 km di autonomia elettrica?.? In Breve Sistema EM-i offre 262 CV e autonomia elettrica fino a 90 km.. Dimensioni SUV segmento C con lunghezza 474 cm e bagagliaio 428 litri.. Abitacolo con schermo da 15,4 pollici e impianto audio Flyme da 16 altoparlanti.. Velocità massima limitata a 170 kmh con scatto 0-100 kmh in 8,1 secondi.. La Geely Starray EM-i arriva ufficialmente sul mercato italiano con un prezzo che parte da 34. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geely Starray EM-i: il SUV ibrido plug-in da 34.900 euro sfida l’Europa

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Geely Starray EM-i, il SUV plug-in che sfida tutti: i PRO e CONTRO

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Più di 800 km su una Geely Starray EM-i, e sì, mi è piaciuta. reddit

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