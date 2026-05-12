Ford | siglata una partnership con l' autodromo di Monza

Una nuova collaborazione tra una nota casa automobilistica e l’autodromo di Monza è stata ufficializzata con la firma di un accordo. La casa fornirà veicoli come safety car e medical car, oltre a una gamma di auto elettrificate. L’obiettivo è coprire le esigenze logistiche e organizzative dell’impianto durante gli eventi. La partnership riguarda anche l’impiego di mezzi a basso impatto ambientale.

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Nella giornata di martedì 12 maggio, nella cornice caratteristica del "Tempio della Velocità", è stata ufficialmente presentata la nuova partnership esclusiva che lega Ford e Autodromo Nazionale di Monza: nello specifico, la Casa dell'Ovale Blu diventa Official Automotive Partner del circuito brianzolo, mettendo a disposizione di questo una flotta di veicoli ad alte prestazioni a supporto delle attività, in pista e fuori. Mustang GT Dark Horse sarà la safety car ufficiale, affiancata da Mustang GT e Mustang Mach-E GT nel ruolo di medical car. Completano il parco auto in dotazione al circuito una serie di vetture elettrificate,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ford: siglata una partnership con l'autodromo di Monza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ford diventa partner ufficiale dell’Autodromo Nazionale di MonzaFord Motor Company e Autodromo Nazionale Monza hanno annunciato una partnership che rafforza il legame storico tra il marchio americano e il circuito... Sesi e la partnership con l'ATP Challenger di MonzaSesi Supporter Partner dell’ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26: "Qualità e servizi al fianco del grande tennis internazionale" Sesi, azienda...