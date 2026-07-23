Flamini | Cibo stile di vita cancro in aumento | ecco cosa deve cambiare

Notizia in breve

Un ex calciatore e imprenditore ha dichiarato che i consumi alimentari, lo stile di vita e l’aumento dei casi di cancro richiedono cambiamenti immediati. Durante un’intervista, ha evidenziato come queste tematiche siano collegate e abbiano un impatto sulla salute pubblica. La discussione si è concentrata anche sulla sostenibilità e sul futuro, con particolare attenzione alle scelte quotidiane e alle strategie per ridurre i rischi legati a queste problematiche.