Flamini | Cibo stile di vita cancro in aumento | ecco cosa deve cambiare
Un ex calciatore e imprenditore ha dichiarato che i consumi alimentari, lo stile di vita e l’aumento dei casi di cancro richiedono cambiamenti immediati. Durante un’intervista, ha evidenziato come queste tematiche siano collegate e abbiano un impatto sulla salute pubblica. La discussione si è concentrata anche sulla sostenibilità e sul futuro, con particolare attenzione alle scelte quotidiane e alle strategie per ridurre i rischi legati a queste problematiche.
In una lunga intervista alla Gazzetta - guarda qui il video integrale - Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan e fondatore di GFBiochemicals, azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche, ha parlato anche di sostenibilità e futuro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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