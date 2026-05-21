Un nuovo documento si propone di offrire indicazioni pratiche per affrontare con serenità e consapevolezza gli anni successivi ai sessant’anni. Si tratta di un testo che raccoglie suggerimenti concreti per mantenere uno stile di vita attivo e coinvolgente, senza entrare nel merito di motivazioni o interpretazioni. La pubblicazione si rivolge a chi desidera affrontare questa fase della vita con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti utili per gestire il quotidiano in modo più sereno.

FIRENZE – Un piccolo manuale per aiutare le persone a vivere l’età avanzata in modo attivo, consapevole e sereno. È il progetto realizzato dall’ Università di Firenze insieme alla federazione pensionati Cisl Firenze-Prato dedicato al tema dell’invecchiamento attivo. Il volume, che sarà presentato domani durante il convegno La vita non va in pensione, raccoglie consigli pratici e strategie per favorire il benessere psicologico, mantenere relazioni sociali e costruire abitudini salutari anche dopo la fine della vita lavorativa. All’incontro, in programma nell’auditorium della Cisl Toscana, parteciperanno tra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro, il segretario generale nazionale della Fnp-Cisl Roberto Pezzani e alcuni docenti e ricercatori dell’ateneo fiorentino che hanno collaborato allo studio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘La vita non va in pensione’: ecco cosa può cambiare davvero dopo i 60 anni

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