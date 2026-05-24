Lorenzo Battistello, noto per essere stato uno dei dieci partecipanti della prima edizione del “Grande Fratello” nel 2000, è anche conosciuto come cuoco veneto. La sua vita fuori dal reality si è concentrata su temi come star di Hollywood, alimentazione e cancro. Battistello ha attirato l’attenzione mediatica anche per le sue dichiarazioni e attività legate a queste aree, mantenendo un profilo pubblico attivo nel corso degli anni.

Lorenzo Battistello è stato uno dei 10 protagonisti - era il cuoco veneto, alto e simpatico, ricordate? della prima storica edizione del “Grande Fratello” nel 2000. Un’esperienza che ha cambiato la vita ai concorrenti, allora tutti sconosciuti, e il destino della tv italiana, poi travolta e stravolta da reality di tutti i tipi. Lorenzo, che adesso ha 52 anni, dopo quell’avventura ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lui («Ma nemmeno l’ambiente era preparato e non ci ha sfruttati») e si è ributtato nella ristorazione, la sua vecchia passione. Da 15 anni vive a Barcellona, dove si è sposato e lavora per grossi brand che vogliono inserirsi nel mercato spagnolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lorenzo Battistello, "le star di Hollywood, il cibo, il cancro": la sua vita fuori dal primo Grande Fratello

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