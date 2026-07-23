Fiumicino ampliamento dell’aeroporto | FuoriPista chiede tutti gli atti a Enac

L’associazione FuoriPISTA ha richiesto all’ENAC tutta la documentazione relativa al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, in particolare riguardo alla realizzazione di una quarta pista. La richiesta include gli atti relativi alle autorizzazioni e alle procedure di approvazione del progetto. La richiesta si inserisce in un procedimento ancora in corso, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui contenuti della documentazione richiesta.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – “L’associazione FuoriPISTA ha richiesto ad ENAC la documentazione relativa al progetto di quarta pista che AdR, nell’ambito del piano di espansione al 2046, vorrebbe realizzare a Fiumicino: studi, dati ed elaborati relativi alla ridefinizione dello spazio aereo, delle procedure di volo, delle traiettorie e delle simulazioni acustiche connesse, modalità di elaborazione delle previsioni di traffico nei prossimi venti anni”, lo fa sapere il comitato in una nota. “Tale procedura di accesso agli atti è motivata sia dalla necessità di trasparenza su come siano stati ottenuti i dati usati per giustificare questa... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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