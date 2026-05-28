Ampugnano il futuro dell’aeroporto Trombetti Enac Servizi annuncia | Saremo pronti prima dell’estate

Notizia in breve

Enac Servizi annuncia che i lavori per il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano saranno pronti prima dell’estate. La società sta portando avanti le valutazioni progettuali per gli interventi già discussi in un incontro a Siena. Non sono stati forniti dettagli sui tempi specifici o sui tipi di interventi previsti. La comunicazione indica che le attività sono in fase avanzata e che l’obiettivo è completarle prima della prossima stagione estiva.