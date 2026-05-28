Ampugnano il futuro dell’aeroporto Trombetti Enac Servizi annuncia | Saremo pronti prima dell’estate
Enac Servizi annuncia che i lavori per il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano saranno pronti prima dell’estate. La società sta portando avanti le valutazioni progettuali per gli interventi già discussi in un incontro a Siena. Non sono stati forniti dettagli sui tempi specifici o sui tipi di interventi previsti. La comunicazione indica che le attività sono in fase avanzata e che l’obiettivo è completarle prima della prossima stagione estiva.
"Il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano? Stiamo procedendo con le valutazioni progettuali per gli interventi anticipati nell’incontro a Siena. Si tratta di analisi necessarie, poi si partirà verosimilmente prima dell’estate". Così Marco Trombetti, amministratore unico di Enac Servizi (società in house dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che lo scorso luglio affiancò il presidente di Enac Pierluigi Di Palma nel sopralluogo allo scalo di Ampugnano, organizzato dal parlamentare di FdI Francesco Michelotti. La formula scelta per il rilancio di quello che è destinato nei piani di Enac a diventare l’aeroporto di Siena prevede il connubio fra trasporto aereo e sostenibilità ambientale con un investimento complessivo 34,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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