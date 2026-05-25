Ampliamento aeroporto di Fiumicino il 73% dei residenti favorevoli alla quarta pista | il sondaggio YouTrend
Secondo un sondaggio di YouTrend, il 73% dei residenti è favorevole all’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, che prevede l’attivazione di una quarta pista, la creazione di un parco di 85 ettari e il potenziamento delle connessioni autostradali e ferroviarie. Il progetto, con un costo stimato di 9 miliardi di euro, include anche interventi sul sistema di collegamenti per migliorare l’accessibilità all’aeroporto.
Nel piano la quarta pista operativa, un parco da 85 ettari e il miglioramento dei collegamenti autostradali e ferroviari, per un costo di 9 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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