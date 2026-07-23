Un uomo di 42 anni è stato fermato a Firenze dopo aver rubato in un supermercato. Durante il tentativo di fuga, ha fornito un nome falso alla polizia. La sua identità è stata verificata e si è scoperto che aveva un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti e alla falsificazione di banconote. È stato arrestato e denunciato per falsa attestazione.

Un arresto e una denuncia per falsa attestazione a Firenze, dove un uomo di 42 anni è stato fermato dopo un furto in un supermercato. L’uomo, già destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti e alla spendita di banconote false, ha tentato di eludere il controllo fornendo false generalità. Intervento della Polizia in via Erbosa Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di martedì 21 luglio le Volanti di via Zara sono intervenute in via Erbosa a seguito della segnalazione di un furto consumato presso un supermercato. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e fermato il presunto autore, un uomo di 42 anni privo di documenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Firenze, ruba al supermercato e dà un nome falso alla Polizia: 42enne smascherato

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