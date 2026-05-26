Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia a Catania dopo aver rubato in un supermercato e poi fuggito in auto. Durante la fuga, ha rischiato di investire una vigilante. L’arresto è avvenuto pochi minuti dopo il furto in un negozio nella zona di via Acquicella. La Polizia ha fermato anche una donna, compagna dell’uomo, coinvolta nell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo in un market della zona Acquicella. Una coppia di catanesi è stata fermata dalla Polizia di Stato pochi minuti dopo un furto commesso all’interno di un supermercato nella zona di via Acquicella, a Catania. I due, un uomo di 41 anni e una donna di 50 anni, avrebbero sottratto alcune confezioni di petto di pollo dagli scaffali dell’attività commerciale tentando poi di allontanarsi senza pagare. Tentano la fuga dopo il furto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero prelevato quattro confezioni di pollo da un banco vendita per poi dirigersi rapidamente verso l’uscita, evitando il passaggio alle casse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ruba al supermercato e scappa in auto rischiando di investire una vigilante: 41enne arrestato dalla Polizia a Catania

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