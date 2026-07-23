A Firenze, un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver tentato di usare una carta d’identità falsa per evitare un provvedimento giudiziario. L’uomo, coinvolto in un furto in un supermercato di via Erbosa, ha fornito generalità false alla polizia. Gli agenti hanno scoperto la sua vera identità attraverso gli accertamenti e lo hanno portato nel carcere di Sollicciano.

FIRENZE – Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Firenze e portato nel carcere di Sollicciano., L’uomo ha fornito false generalità alla polizia per tentare di sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento giudiziario, ma gli accertamenti degli agenti hanno permesso di risalire alla sua reale identità. L’intervento è scattato nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un furto consumato all’interno di un supermercato di via Erbosa. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Firenze, che hannoindividuato il presunto autore del reato. L’uomo, trovato sprovvisto di documenti, ha dichiarato agli agenti un’identità risultata successivamente falsa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: carta d’identità falsa per sfuggire alla polizia, arrestato dopo furto in supermercato di via Erbosa

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