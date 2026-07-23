Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver lanciato dalla finestra un sacchetto con anfetamina e metanfetamina all’arrivo della polizia. Durante il controllo, sono stati sequestrati circa 12 mila euro in contanti. Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di spaccio di droga. Il sacchetto è stato recuperato e sequestrato.

Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti Firenze nella mattinata di martedì 21 luglio. Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso a gettare dalla finestra un sacchetto contenente anfetamina e metanfetamina. L’operazione è stata eseguita a seguito di un’attività investigativa mirata, che ha portato gli agenti a intervenire presso l’abitazione del sospettato in via del Pesciolino. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nella mattinata di martedì 21 luglio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha raggiunto l’appartamento in via del Pesciolino, ritenuto nella disponibilità del sospettato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Firenze, lancia anfetamine dalla finestra all'arrivo della Polizia: 29enne arrestato e 12mila euro sequestrati

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