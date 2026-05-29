Un uomo di 29 anni è stato arrestato con una refurtiva di oltre 12.000 euro, accusato di aver messo in atto una truffa del finto poliziotto ai danni di un’anziana. L’arresto è avvenuto prima che potesse partire con un treno per Firenze. La polizia ha sequestrato la somma rubata e ha fermato l’uomo in prossimità della stazione. La vittima aveva già consegnato denaro e oggetti di valore all’individuo.

Lucca, 29 maggio 2026 – Stava per prendere un treno per Firenze, ma su quel treno un uomo di 29 anni non è potuto salire perché per lui sono scattate le manette. Con l'accusa di aver messo a segno una truffa aggravata a un'anziana donna di Lucca, l’uomo è stato arrestato dalla polizia alla stazione lucchese. Sono stati recuperati anche monili in oro e orologi, il presunto provento del raggiro, per un valore di circa 12.500 euro, contenuti in un sacchetto in cellophane di cui l'uomo avrebbe cercato di disfarsi quando è stato fermato, secondo quanto spiegato dalla questura. Tutto è stato già restituito all'anziana. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione giunta alla sala operativa su una persona che “con atteggiamento agitato e frettoloso, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria cittadina per lasciare rapidamente Lucca”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del finto poliziotto a un’anziana: 29enne arrestato con la refurtiva di oltre 12mila euro

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