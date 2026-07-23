Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Firenze dopo che la Polizia ha trovato in casa 12.000 euro in contanti e droga lanciata dalla finestra. Durante l’intervento, gli agenti hanno notato un oggetto che veniva gettato dall’abitazione e hanno recuperato sostanze stupefacenti. La perquisizione ha portato anche al sequestro di denaro e di altri materiali legati allo spaccio.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un uomo di 29 anni conosciuto alle forze dell’ordine come persona dedita all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di attività info investigativa, il personale della Squadra Mobile della Questura ha raggiunto l’abitazione dell’uomo in via del Pesciolino. Mentre un’aliquota di personale ha fatto accesso all’appartamento, l’altra, rimasta in strada, ha notato da una delle finestre del palazzo interessato, un uomo, il 29enne poi identificato, lanciare un sacchetto nel giardino prospicente. Immediatamente recuperato dagli operatori il sacchetto lanciato, è stata rinvenuta al suo interno sostanza stupefacente del tipo anfetamina e metanfetamina per un peso complessivo di 40 gr. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: droga lanciata dalla finestra e 12mila euro in contanti in casa, arrestato 29enne

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