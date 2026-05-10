Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Pavia dopo essere stato trovato in casa con più di cinque chili di droga, tra hashish e marijuana, e circa 25 mila euro in contanti di diverso taglio. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento. L’arresto è avvenuto nella giornata del 10 maggio 2026.

Pavia, 10 maggio 2026 - Oltre quattro chili di hashish, anche poco meno di un etto di marijuan a, tutto l'occorrente per il confezionamento e una cifra in contanti di oltre 25mila euro in banconote di vari tagli. E' quello che è stato trovato e sequestrato dalla polizia nel pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio, con l'intervento delle Volanti che si è concluso con l'arresto di un 29enne pavese. Nella zona periferica di Mirabello erano circa le 16.00 quando l'uomo è stato notato mentre usciva a piedi da una casa di corte, manifestando un palese nervosismo alla vista della pattuglia della polizia di passaggio. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo e subito alla richiesta del d ocumento d'identità l'uomo ha proseguito nel mostrare il suo stato di agitazione, consegnando l'intero portafogli ai poliziotti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, in casa oltre 5 chili di droga e 25mila euro in contanti: arrestato 29enne

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