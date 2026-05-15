Napoli droga in casa a 2500 euro in contanti | arrestato 24enne

A Napoli un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine hanno trovato droga in casa. Durante un controllo, sono stati sequestrati anche 2.500 euro in contanti. La Questura ha portato avanti servizi straordinari per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La polizia ha eseguito diverse operazioni di controllo nelle ultime settimane, con l’obiettivo di identificare e fermare attività illegali legate al consumo e alla distribuzione di droga.

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