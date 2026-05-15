Napoli droga in casa a 2500 euro in contanti | arrestato 24enne
A Napoli un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine hanno trovato droga in casa. Durante un controllo, sono stati sequestrati anche 2.500 euro in contanti. La Questura ha portato avanti servizi straordinari per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La polizia ha eseguito diverse operazioni di controllo nelle ultime settimane, con l’obiettivo di identificare e fermare attività illegali legate al consumo e alla distribuzione di droga.
Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi avviati nel quartiere di Barra, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al 24enne dove hanno rinvenuto 85 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2.550 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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