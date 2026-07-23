Dopo una buona stagione in Premier League con il Bournemouth, il giocatore si è trasferito rapidamente alla Fiorentina. Durante un’intervista, ha detto di essersi trovato subito in viola. Un cronista ha provato a chiedere della vicenda extra calcio che lo ha coinvolto, ma l’intervistatore di parte della società ha bloccato la domanda. Nessun dettaglio è stato fornito sul motivo del trasferimento o sull’episodio di cronaca.

Dopo una buona annata in Premier con il Bournemouth, dove è stato protagonista in campo, ma anche fuori per un episodio di cronaca che lo ha portato al centro dell'attenzione mediatica e ad essere via via escluso dalle scelte tecniche nel club, Alex Jimenez ora cerca il riscatto in maglia viola: vuole dimostrare di poter fare la differenza in serie A, dove ha già vestito la maglia del Milan, trovando spazio prima di avere qualche problema con Max Allegri e poi trasferirsi in Inghilterra L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina, Jimenez: “Velocemente mi sono trovato in viola”. La vicenda extra calcio? Paratici blocca la domanda di un cronista

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