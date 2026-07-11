Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | sorpresa Jimenez Ora Paratici può chiudere per Oso

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Jimenez, con visite mediche già svolte. La firma è arrivata prima del ritiro della squadra, che si svolge sotto la guida di Fabio Grosso. Paratici ha completato il quarto acquisto della sessione di mercato e ora può procedere con la trattativa per Oso.

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Firenze, 11 luglio 2026 - Tutto fatto, visite mediche comprese. Alla vigilia del ritiro della prima squadra agli ordini di Fabio Grosso, Paratici piazza il quarto colpo in entrata. Dopo Viery, Dragusin e Atta ecco anche Alex Jimenez. Il terzino destro spagnolo, classe 2005, arriva dal Bournemouth dopo l'esperienza al Milan, in un'operazione che conferma la linea tracciata dalla dirigenza: puntare su giovani di prospettiva già abituati a confrontarsi con palcoscenici importanti. Prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Dal punto di vista economico, il Bournemouth aveva riscattato Jimenez soltanto poche settimane fa per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, somma destinata a essere ripartita tra Milan e Real Madrid, che aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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