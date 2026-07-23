Fiorentina Jiménez si presenta | Ho detto subito sì mi hanno convinto le prospettive

Álex Jiménez si è presentato alla Fiorentina in conferenza stampa, dopo aver accettato subito l’offerta del club. Il terzino, che in passato ha giocato con Milan e Bournemouth, ha spiegato di aver scelto la squadra per le prospettive offerte dal progetto. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, con Jiménez che ha annunciato di aver deciso di aderire al trasferimento senza esitazioni.

Fiorentina, Jiménez nuovo rinforzo per Grosso: il terzino, ex Milan e Bournemouth si presenta in conferenza stampa. Álex Jiménez si presenta alla Fiorentina. Il terzino destro spagnolo classe 2005, arrivato dopo l’esperienza in Premier League con il Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa raccontando le prime sensazioni da nuovo giocatore viola. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il difensore arriva da una stagione importante in Inghilterra, chiusa con 32 presenze, 1 gol e 1 assist, contribuendo anche alla prima storica qualificazione europea del Bournemouth. Per Jiménez non si tratta però del primo contatto con il calcio italiano: in passato ha già vestito la maglia del Milan, con cui ha collezionato 34 presenze complessive e 2 assist. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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È fatta per Álex Jiménez: il terzino è già al Viola Park. Lo spagnolo, di proprietà del Bournemouth e già conosciuto in Italia per la sua esperienza con il Milan, sta completando in queste ore le visite mediche con la Fiorentina. L’operazione è stata definita s x.com