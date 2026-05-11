Ieri un incontro tra Fiorello e due membri dei Måneskin ha portato a una rivelazione: secondo quanto riferito, la band tornerà a collaborare e lo farà al Festival di Sanremo nel 2027. Fiorello ha condiviso questa informazione, senza conferme ufficiali, aggiungendo che i membri del gruppo hanno confermato l’intenzione di riformarsi in quella occasione. Le dichiarazioni sono state raccolte durante una conversazione informale tra i protagonisti.

Fiorello e le notizie, una storia solida e duratura. A volte sono le sue dichiarazioni a fare notizia. Altre volte, lo showman si procaccia scoop di vario tipo. Nella punatata di oggi de La Pennicanza, per esempio, ne ha tirato fuori uno che sta facendo il giro di siti e social: “Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se fosse vero che torneranno insieme e mi hanno detto di sì. La reunion avverrà a Sanremo 2027?. Una boutade? I soliti beninformati fanno notare che se davvero Stefano De Martino si avvale della consulenza di Fabrizio Ferraguzzo sul lato artistico, la reunion non è impossibile, visto che proprio Ferraguzzo è il manager dei Maneskin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ieri ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin. Gli ho chiesto se davvero torneranno insieme e mi hanno detto sì. Succederà a Sanremo 2027”: l’indiscrezione di Fiorello

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