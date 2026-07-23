Fiorentina Grosso su Kean | Voglio tenerlo ma

Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato di voler mantenere in rosa l’attaccante, sottolineando di conoscerlo fin da giovane e di apprezzarne le qualità tecniche. Ha aggiunto che il calciatore, ora adulto, è molto forte e ha avuto occasione di ritrovarlo di recente. Tuttavia, non ha specificato se ci siano ancora questioni da risolvere per il suo trasferimento o rinnovo. La società non ha ancora annunciato decisioni ufficiali sul futuro dell’attaccante.

Kean? E' tranquillo, lo conosco da quando era un ragazzino e adesso è un uomo affermato, ho avuto il piacere di ritrovarlo, le sue caratteristiche tecniche le conosciamo bene tutti, è un calciatore fortissimo. Spero di averlo con me in squadra ma sapete tutti come funziona il mercato e quali dinamiche ci sono, se dovesse arrivare una cosa bella per lui e per la Fiorentina gli faremo l'in bocca al lupo. A livello di squadra stiamo lavorando per completare la rosa, a livello qualitativo ma anche quantitativo, visto che ci sono delle posizione scoperte. Il ritiro sta andando bene, ho a disposizione dei bravi ragazzi, giovani, di prospettiva, che devono essere aiutati per crescere e migliorare. 🔗 Leggi su Violanews.com

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