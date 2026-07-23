L'allenatore della Fiorentina ha espresso soddisfazione per la vittoria in amichevole contro il Gubbio, sottolineando che la squadra è partita bene e che Oulai ha avuto un buon impatto entrando in campo. Ha anche detto che sarebbe felice di mantenere il giocatore Kean, senza specificare ulteriori dettagli sul suo futuro. La squadra prosegue la preparazione estiva con segnali positivi, secondo quanto riferito dall'allenatore.

Fiorentina, Grosso analizza il successo in amichevole contro il Gubbio. La Fiorentina continua il proprio percorso di preparazione estiva con segnali positivi. Dopo l’amichevole vinta contro il Gubbio, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul lavoro svolto dalla squadra, sui nuovi innesti, sul mercato e sui margini di crescita del gruppo viola. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il tecnico ha evidenziato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori, sottolineando serietà, disponibilità e voglia di arrivare pronti agli appuntamenti più importanti della stagione. GRUPPO – « È un gruppo di ragazzi seri, sanno da dove arrivano e sanno cosa vogliono fare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Grosso soddisfatto dopo il Gubbio: «Partiti col piede giusto, Oulai è entrato bene. Kean? Sarei felice di tenerlo»

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