Fiorentina-Gubbio | la prima formazione di Grosso Manca Kean in panca con Oulai

Durante l'amichevole tra Fiorentina e Gubbio, Fabio Grosso ha schierato la sua prima formazione ufficiale come allenatore della squadra. Nella lista dei titolari non figura Moise Kean, che invece si trova in panchina insieme a Oulai. La partita si è svolta a Bagno a Ripoli, con Grosso che ha deciso di non inserire Kean tra i titolari. Nessun altro dettaglio su cambi o risultati è stato fornito.

BAGNO A RIPOLI – Prima formazione di Fabio Grosso in una partita della Fiorentina, sia pure in amichevole contro il Gubbio. Non c’è Moise Kean nella formazione iniziale. Giocano Dragusin, Atta e Piccoli. Il nuovo acquisto Oulai è in panca. Lo schieramento degli umbri allenati da Di Carlo. 12 Christensen, 33 Lezzerini, 2 Balbo, 5 Comuzzo, 8 Fabbian, 11 Fagioli, 15 Jimenez, 16 Viery, 21 Sohm, 23 Kean, 25 Beldenti, 26 Croci, 27 Deli, 28 Egharevba, 29 Melani, 30 Perrotti, 31 Pirrò, 32 Oulai 12 Barbanera, 2 Zallu, 5 Barry, 6 Barani, 9 Ghirardello, 13 Amantini, 15 Signorini, 16 Pesa, 20 Tordini, 24 Santamaria, 25 Morales, 26 Becciolotti, 28 Piomboni Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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