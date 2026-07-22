Fiorentina-Gubbio | la prima formazione di Grosso Manca Kean Oulai in panca
In occasione di un'amichevole contro il Gubbio, la prima formazione di Fabio Grosso alla guida della Fiorentina non include Moise Kean, che non è presente tra i convocati. Oulai non figura nemmeno tra i giocatori in panchina. La partita si è svolta a Bagno a Ripoli, segnando il debutto ufficiale del nuovo allenatore sulla panchina viola.
BAGNO A RIPOLI – Prima formazione di Fabio Grosso in una partita della Fiorentina, sia pure in amichevole contro il Gubbio. Non c’è Moise Kean. Nemmeno a disposizione. Giocano Dragusin, Atta e Piccoli. Il nuovo acquisto Oulai è in panca. Lo schieramento degli umbri allenati da Di Carlo. 12 Christensen, 33 Lezzerini, 2 Balbo, 5 Comuzzo, 8 Fabbian, 11 Fagioli, 15 Jimenez, 16 Viery, 21 Sohm, 23 Kean, 25 Beldenti, 26 Croci, 27 Deli, 28 Egharevba, 29 Melani, 30 Perrotti, 31 Pirrò, 32 Oulai 12 Barbanera, 2 Zallu, 5 Barry, 6 Barani, 9 Ghirardello, 13 Amantini, 15 Signorini, 16 Pesa, 20 Tordini, 24 Santamaria, 25 Morales, 26 Becciolotti, 28 Piomboni Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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