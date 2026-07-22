In occasione di un'amichevole contro il Gubbio, la prima formazione di Fabio Grosso alla guida della Fiorentina non include Moise Kean, che non è presente tra i convocati. Oulai non figura nemmeno tra i giocatori in panchina. La partita si è svolta a Bagno a Ripoli, segnando il debutto ufficiale del nuovo allenatore sulla panchina viola.

BAGNO A RIPOLI – Prima formazione di Fabio Grosso in una partita della Fiorentina, sia pure in amichevole contro il Gubbio. Non c’è Moise Kean. Nemmeno a disposizione. Giocano Dragusin, Atta e Piccoli. Il nuovo acquisto Oulai è in panca. Lo schieramento degli umbri allenati da Di Carlo. 12 Christensen, 33 Lezzerini, 2 Balbo, 5 Comuzzo, 8 Fabbian, 11 Fagioli, 15 Jimenez, 16 Viery, 21 Sohm, 23 Kean, 25 Beldenti, 26 Croci, 27 Deli, 28 Egharevba, 29 Melani, 30 Perrotti, 31 Pirrò, 32 Oulai 12 Barbanera, 2 Zallu, 5 Barry, 6 Barani, 9 Ghirardello, 13 Amantini, 15 Signorini, 16 Pesa, 20 Tordini, 24 Santamaria, 25 Morales, 26 Becciolotti, 28 Piomboni Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina-Gubbio: la prima formazione di Grosso. Manca Kean, Oulai in panca

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